Аналитики разоблачили 6 000 предприятий ВПК России и данные 1,2 миллиона их сотрудников
- Украинские аналитики идентифицировали более 6 000 предприятий российского ВПК и обнародовали данные 1,2 миллиона работников.
- Создана интерактивная карта с информацией о деятельности предприятий и персональные данные сотрудников, работающих в сфере производства оружия.
Украинские аналитики идентифицировали более 6 000 предприятий российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, они обнародовали данные около 1,2 миллиона работников, которые связаны с производством оружия.
Масштабную интерактивную карту, которая содержит всю информацию о военной машине оккупантов создала сообщество Lex Talionis вместе с каналом OsintVarta.
Что известно о карте с предприятиями российского ОПК?
Аналитики собрали и упорядочили информацию о предприятиях, которые питают военную машину Кремля. В рамках многоэтапной работы специалистам удалось установить более 6 000 объектов ВПК России и нанести их на специальную интерактивную онлайн-карту.
На странице каждого предприятия доступно описание деятельности и имеющиеся разработки. Также на платформе предусмотрена система категорий, которая позволяет фильтровать объекты по типам.
Отдельно аналитики вытащили и обнародовали данные о сотрудниках предприятий, которые производят оружие для армии страны-агрессора. В списках содержатся паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса инженеров, конструкторов и руководителей заводов. Поэтому отныне работники таких гигантов, как "АО "Концерн Калашников"" или "ПАО "ОДК-Сатурн"", потеряли анонимность.
Война переходит на территорию врага: что известно?
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала заметил, что сейчас украинские силы не только крепко держат оборону, но и сумели перенести войну на территорию России. Удары Сил обороны направлены сокрушить и ослабить российскую военную машину.
Украина снижает военный потенциал врага нанося четких и эффективных ударов по российским НПЗ, портах, авиабазах и складах на территории России.
Недавно подразделения ВСУ нанесли сокрушительный удар украинскими ракетами "Фламинго" по предприятию ВПК России – "Воткинскому заводу" в Удмуртии. Известно, что именно на этом заводе производят межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс", баллистические ракеты для подводных лодок "Булава", баллистические ракеты "Искандер-М" и 9-С-7760 для комплексов "Кинжал".