В здании, где лечили импотенцию: в Мариуполе открыли "администрацию" квазиреспублики
После так называемого "освобождения", а на самом деле полного уничтожения Мариуполя, оккупанты делают имитацию бурной деятельности. Так захватчики решили открыть в городе представительство одной из квазиреспублик – в очень интересном месте.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местных жителей. Лучшего места для того, чтобы там сидели представители образования донецких боевиков, оккупанты, видимо, не нашли.
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Так называемая "администрация" обустроилась в помещении клиники
Для "власти" выделили бывшую клинику, специализировавшуюся на лечении импотенции. Пока причины выбора такого помещения неизвестны – то ли здание понравилось, или подумали, что стены "помогут" в работе.
В Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация
Пока захватчики обустраивают себе рабочие места, в самом оккупированном городе очень тяжелая ситуация. Недостает товаров первой необходимости и продуктов. Недавно из Тульской области передали так называемую "гуманитарную помощь", которая была больше похожа на издевательство.
Вместе с флаерами "единой россии" мариупольцы получили твердый хлеб с плесенью и лопаты. Такую пищу отказывались есть даже собаки.
Отопительного сезона в городе не будет
Из-за масштабных разрушений сетей в Мариуполе в этом году будет невозможно провести отопительный сезон. Мариупольский городской совет очень просит людей выезжать из населенного пункта, чтобы не замерзнуть осенью и зимой.
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Жизнь в оккупированном Мариуполе: последние новости
- Оккупанты возобновили эксгумацию тел во дворах города. Жертв обстрелов и бомбежек складывают в пакеты. По предварительной информации, тела грузовиком вывозят в Старый Крым – в братские могилы.
- В городе оккупанты и коллаборанты массово воруют уцелевшие автомобили – при этом стоимость машин не имеет значения.
- В Мариуполе значительно возросла смертность по естественным причинам – это последствия оккупации.
- Также захватчики наконец-то признали, что восстановить водоснабжение в городе не способны.
Смотрите в видео – оккупанты вывезли главный фонтан Мариуполя