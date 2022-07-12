В здании, где лечили импотенцию: в Мариуполе открыли "администрацию" квазиреспублики

После так называемого "освобождения", а на самом деле полного уничтожения Мариуполя, оккупанты делают имитацию бурной деятельности. Так захватчики решили открыть в городе представительство одной из квазиреспублик – в очень интересном месте.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местных жителей. Лучшего места для того, чтобы там сидели представители образования донецких боевиков, оккупанты, видимо, не нашли.

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Так называемая "администрация" обустроилась в помещении клиники

Для "власти" выделили бывшую клинику, специализировавшуюся на лечении импотенции. Пока причины выбора такого помещения неизвестны – то ли здание понравилось, или подумали, что стены "помогут" в работе.

В Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация

Пока захватчики обустраивают себе рабочие места, в самом оккупированном городе очень тяжелая ситуация. Недостает товаров первой необходимости и продуктов. Недавно из Тульской области передали так называемую "гуманитарную помощь", которая была больше похожа на издевательство.

Вместе с флаерами "единой россии" мариупольцы получили твердый хлеб с плесенью и лопаты. Такую пищу отказывались есть даже собаки.

Отопительного сезона в городе не будет

Из-за масштабных разрушений сетей в Мариуполе в этом году будет невозможно провести отопительный сезон. Мариупольский городской совет очень просит людей выезжать из населенного пункта, чтобы не замерзнуть осенью и зимой.

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Жизнь в оккупированном Мариуполе: последние новости

Оккупанты возобновили эксгумацию тел во дворах города. Жертв обстрелов и бомбежек складывают в пакеты. По предварительной информации, тела грузовиком вывозят в Старый Крым – в братские могилы.

В городе оккупанты и коллаборанты массово воруют уцелевшие автомобили – при этом стоимость машин не имеет значения.

В Мариуполе значительно возросла смертность по естественным причинам – это последствия оккупации.

Также захватчики наконец-то признали, что восстановить водоснабжение в городе не способны.

Смотрите в видео – оккупанты вывезли главный фонтан Мариуполя