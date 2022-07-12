Про це повідомляє 24 канал з посиланням на місцевих жителів. Кращого місця для того, аби там сиділи представники утворення донецьких бойовиків, окупанти, мабуть, не знайшли.

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Так звана "адміністрація" облаштувалась у приміщенні клініки

Для "влади" виділили колишню клініку, яка спеціалізувалась на лікуванні імпотенції. Наразі причини вибору такого приміщення невідомі – чи то будівля сподобалась, чи подумали, що стіни "допоможуть" у роботі.

У Маріуполі – дуже важка гуманітарна ситуація

Поки загарбники облаштовують собі робочі місця, в самому окупованому місті – дуже важка ситуація. Бракує товарів першої необхідності та продуктів. Нещодавно з Тульської області передали так звану "гуманітарну допомогу", яка була більше схожа на знущання.

Разом з флаєрами "єдиної росії" маріупольці отримали твердий хліб із цвіллю та лопати. Такий харч відмовлялись їсти навіть собаки.

Опалювального сезону в місті не буде

Через масштабні руйнування мереж у Маріуполі цього року буде неможливо провести опалювальний сезон. Маріупольська міська рада дуже просить людей виїжджати з населеного пункту, аби не замерзнути восени та взимку.

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Життя в окупованому Маріуполі: останні новини

Окупанти відновили ексгумацію тіл в дворах міста. Жертв обстрілів та бомбардувань складають у пакети. За попередньою інформацією, тіла вантажівкою вивозять у Старий Крим – у братські могили.

У місті окупанти та колаборанти масово крадуть вцілілі автомобілі – при цьому вартість машин не має значення.

У Маріуполі значно зросла смертність з природних причин – це наслідки окупації.

Також загарбники нарешті визнали, що відновити водопостачання у місті не здатні.

Дивіться у відео – окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя