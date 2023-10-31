Командование ХАМАС, подземные туннели и оружие: Израиль подтвердил удар по лагерю в Джабалии

Израильская армия подтвердила удар по лагерю в Джабалии на севере Сектора Газа. Они заявили, что это место использовалось командованием ХАМАС для выполнения террористических действий.

Напомним, вечером 31 октября ХАМАС заявил об атаке на самый большой лагерь беженцев Джабалия, обвинив в этом ЦАХАЛ. Известно по крайней мере о 50 пострадавших в результате удара.

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Детали атаки Израиля

Вечером 31 октября ЦАХАЛ провел операцию в военном опорном пункте ХАМАС на севере сектора Газа. Он размещался на западе Джабалии и использовался командиром батальона "Джабалия" для тренировок и осуществления террористической деятельности.

Сообщается, что в этом районе были огневые позиции, подземные тоннели, которые террористы использовали как проход к побережью, а также большой запас оружия.

Военный и опорный пункт ХАМАС в Джабалии / армия Израиля

ЦАХАЛ заявляет, что в результате операции было уничтожено около 50 террористов. Во время операции в военном опорном пункте в Джабалии армия Израиля уничтожила часть боевиков, а другая часть была ликвидирована ударом с самолета. Военные уничтожили входы в туннели, оружие и военную технику.

Кроме этого, Израиль обнаружил разведывательную документацию на территории комплекса.

Министерства иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара уже обнародовали заявления, в которых осудили израильские удары в Джабалии. Египет заявил, что подобные атаки являются "бесчеловечными" и "вопиющим нарушением международного права". Правительство предупреждает о последствиях "неизбирательных нападений на мирных жителей в больницах и вокруг них, где они ищут убежища".

Удар израильских сил по пункту ХАМАС в Джабалии: смотрите видео

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