Командование ХАМАС, подземные туннели и оружие: Израиль подтвердил удар по лагерю в Джабалии
Источник:Israel Defense Forces
Израильская армия подтвердила удар по лагерю в Джабалии на севере Сектора Газа. Они заявили, что это место использовалось командованием ХАМАС для выполнения террористических действий.
Напомним, вечером 31 октября ХАМАС заявил об атаке на самый большой лагерь беженцев Джабалия, обвинив в этом ЦАХАЛ. Известно по крайней мере о 50 пострадавших в результате удара.
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Детали атаки Израиля
Вечером 31 октября ЦАХАЛ провел операцию в военном опорном пункте ХАМАС на севере сектора Газа. Он размещался на западе Джабалии и использовался командиром батальона "Джабалия" для тренировок и осуществления террористической деятельности.
Сообщается, что в этом районе были огневые позиции, подземные тоннели, которые террористы использовали как проход к побережью, а также большой запас оружия.
Военный и опорный пункт ХАМАС в Джабалии / армия Израиля
ЦАХАЛ заявляет, что в результате операции было уничтожено около 50 террористов. Во время операции в военном опорном пункте в Джабалии армия Израиля уничтожила часть боевиков, а другая часть была ликвидирована ударом с самолета. Военные уничтожили входы в туннели, оружие и военную технику.
Кроме этого, Израиль обнаружил разведывательную документацию на территории комплекса.
Министерства иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара уже обнародовали заявления, в которых осудили израильские удары в Джабалии. Египет заявил, что подобные атаки являются "бесчеловечными" и "вопиющим нарушением международного права". Правительство предупреждает о последствиях "неизбирательных нападений на мирных жителей в больницах и вокруг них, где они ищут убежища".
Удар израильских сил по пункту ХАМАС в Джабалии: смотрите видео
Война на Ближнем Востоке: последние новости
- ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в Секторе Газа, привлекая дополнительные силы пехоты, бронетехники и боевой инженерии. Также военным удалось освободить пленницу рядовую Ори Мегидиш, которую захватили во время штурма базы 7 октября.
- Также израильское командование заявило о работе по ликвидации боевиков в разветвленной сети подземных тоннелей под Газой. За последние сутки ЦАХАЛ атаковал около 300 целей ХАМАС, в частности, это пусковые пункты противотанковых ракет и ракет под шахтами, а также военные объекты под землей.
- Армия обороны Израиля сообщила, что с начала этой войны из ХАМАС погибли 317 военных ЦАХАЛ. Речь идет об офицерах и солдатах еврейского государства.