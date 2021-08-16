Здесь эмоции лишние, – Верещук об участии Меркель в Крымской платформе
Источник:24 канал
Ангела Меркель посетит Украину 22 августа. Уже на следующий день в Киеве состоится саммит Крымской платформы. Однако не стоит искать измену, если канцлер Германии не примет в нем участие.
Об этом "слуга народа" Ирина Верещук рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале. Она заявила, что участие Меркель в саммите не зависит от того, успешным ли будет визит.
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"У нее все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, глядя на успешность визита. Здесь эмоции лишние", – отметила Верещук.Важно! Сейчас участие в Крымской платформе подтвердили уже 40 стран.
Может ли Россия давить на Меркель
"Слуга народа" не считает, что отсутствие Меркель на Крымской платформе может быть из-за давления России.
А то, что она будет 22 августа в Украине? Неужели вы думаете, что от того, где она будет 23 августа зависит, на нее давят? Конечно, нет,
– сказала Верещук.
Она добавила, что Россия не может надавить на Ангелу Меркель и назвала такое мнение "приземленным".
Интервью с Ириной Верещук в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео
Визит Меркель в Украину: коротко
- Канцлер приедет в Киев 22 августа для встречи с Владимиром Зеленским.
- Одной из возможных тем для обсуждения может стать "Северный поток-2". Также предполагают, что может прозвучать вопрос формулы Штайнмайера.
- Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Меркель должна принять участие в Крымской платформе, ведь будет в Украине накануне.
- Если этого не произойдет, по словам экс-посла, это будет провал Украины.