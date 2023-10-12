Были проблемы со здоровьем, но он их преодолел, – Буданов рассказал о состоянии Кадырова

В медийном пространстве появилось немало сообщений о разных болезнях Рамзана Кадырова, и даже ходили слухи о вероятной его смерти в ближайшее время. Кирилл Буданов рассказал о состоянии здоровья кремлевского прихвостня.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов указал на проблемы со здоровьем у Рамзана Кадырова. Главный украинский разведчик подтвердил, что так называемый "глава" Чечни действительно болел, однако он уже выздоровел.

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Что рассказал Буданов о Кадырове

Глава украинской разведки заявил, что у Кадырова проблемы с почками. Он намекнул, что приспешник Владимира Путина даже мог умереть.

У него (Кадырова – 24 Канал) с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел,

– сказал Буданов.

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Что сказал Скибицкий о Кадырове

Представитель ГУР Вадим Скибицкий подтвердил информацию, что "глава" Чечни находился в тяжелом состоянии. По его словам, с Кадыровым это случается периодически.

Генерал-майор заявил, что приспешник Путина лечился в Объединенных Арабских Эмиратах. Также лечение проводилось на территории страны-агрессора, в частности, в Москве. Украинский разведчик предположил, что Кадыров "видимо, живучий".

То, что он (Кадыров – 24 Канал) находился в очень тяжелом состоянии – это подтвержденный факт,

– подчеркнул представитель ГУР.

Он отметил, что украинская разведка следит, что будет дальше с Кадыровым. Ведь это влияет на многие вопросы, связанные с Северным Кавказом и деятельностью силовых структур России.

Что говорят эксперты о Кадырове