Вопрос нацбезопасности: в Кремле анонсировали, что Путин заживо похоронит себя в бункере

Владимир Путин не собирается выползать из бункера к журналистам. Есть версии, что диктатор все реже появляется в публичном пространстве из-за болезней.

Бункерный дед панически опасается за свое здоровье. Раньше он использовал гигантские столы, а теперь и вовсе высиживает в бункере. Даже Новый год проведет под землей. Это стало уже настолько подозрительно, что в Кремле решили сделать "официальное" заявление. РосСМИ ее подхватили, информирует 24 канал.

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К журналистам выпустили Дмитрия Пескова. Он заявил, что бункерному деду выходить к журналистам мешает пандемия COVID-19. Он предупредил: не стоит ожидать, что в ближайшее время что-нибудь изменится. Путин не собирается выползать из бункера. Песков добавил, что в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности.

Также Путина пугают "процессы мутации вирусов, волны гриппа разных штаммов". В то же время в Кремле умалчивают, что Путина также пугает "хлопок". Диктатора очень беспокоит, что по нему прилетит.

У Путина – целый "букет" болезней