Зе Президент: как победа Зеленского повлияет на экономику Украины

В Украине прошел второй тур президентских выборов-2019, где победу одерживает Владимир Зеленский. Как это повлияет на экономику Украины – разбирались журналисты 24 канала.

Сразу спойлер: сам факт победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов-2019 на экономику Украины не повлияет. Вообще никак. Все зависит от того, что он будет делать дальше. А этого мы, собственно, точно не знаем. Но ряд предположений, все же, сделать можно.

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С экономической точки зрения – ничего. Как минимум, до конца текущего года ничего существенно не изменится. Как объяснила 24 каналу член правления Международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова, от политического фактора наиболее зависима серая, теневая коррупционная сфера. Поэтому, в меняющихся политических условиях, транзит высшего политического руководства, в первую очередь повлияет на теневую коррупционную сферу.

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На президентство Зеленского, по ее словам, рынки отреагируют совершенно спокойно. Конечно, могут быть небольшие колебания, однако они практически не повлияют на благосостояние граждан и предприятий и будут иметь лишь спекулятивный характер.

Новый президент в любом случае до конца текущего года будет вынужден продолжать экономический курс, заложенный старым президентом. Кроме того, у президента в сфере экономики весьма опосредованные полномочия. ЖКХ – это компетенция не президента, а правительства. Однако, что касается сферы ЖКХ, то запланированные изменения на май текущего года в этой сфере должны произойти в любом случае,

– подчеркнула она.

На него победа Зеленского вообще не повлияет. Разве что, люди начнут паниковать и скупать валюту. Но, учитывая рейтинги Зеленского, паника пока отменяется.



Рейтинг Зеленского во втором туре по данным экзит-пола

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В целом же, как пояснил управляющий партнер Pravovest Law Firm Глеб Сегида, валютный рынок более зависим от бизнеса и иностранных инвесторов, сотрудничества с МВФ, ЕБРР, ЕС и так далее.

"Объем наличного рынка – это примерно 10-15% от общего оборота на межбанке. Конечно, ситуация на наличном рынке влияет на курс. Однако это не решающее влияние. Главное – это настроения бизнеса и иностранных портфельных инвесторов, а также скорость реакции и набор инструментов, который решит использовать НБУ. В последние месяцы НБУ, несмотря на снижение инфляции, не особенно спешил ослаблять свою монетарную политику. Это демонстрирует, что Нацбанк готов к ухудшению ситуации на рынке и выбирает тактику недопущения значительных колебаний на рынке (даже снижая экономическую активность сегодня через высокие ставки). НБУ может снова повышать обязательные нормы продажи валютной выручки экспортерами (сейчас она 30%), вводить лимиты на покупку валюты и тому подобное", – добавил он.

Осенью. Но они не будут связаны с Зеленским и его победой. Например, осенью нас ожидает традиционное незначительное колебание валютного курса, но это точно произойдет не под влиянием политических миграций, а из-за того, что возрастут закупки импорта и выплаты внешних долгов. Кроме того, будет расширяться эмиссия гривны (выпуск в обращение новых денежных знаков) в связи с замедлением темпов экономического роста и повышением дефицита государственного бюджета.

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Курс у нас и в бюджете заложен не на уровне 27. От того, что он заложен на совсем другом уровне, у нас идет недовыполнение бюджета по импортному НДС. Исходя из этого, мы понимаем, что так или иначе гривна будет девальвировать, потому что другого выхода у нее просто нет – иначе мы бюджет не выполним, и придется больше занимать. Растущий курс – автоматически растущая зависимость тарифа на газ, которая состоит из импортной цены и стоимости гривны. На осень "Нафтогаз" снова предложит вернуться к поднятию тарифа на природный газ для населения до уровня 10 тысяч. При таких раскладах можно будет говорить о том, что к этому имеет отношение Зеленский. Но это – манипуляция, ибо такое ожидание имело место еще до первого тура выборов. Просто о нем не говорили,

– пояснил политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Если же говорить о том, какие изменения может повлечь непосредственно новоизбранный президент Зеленский, то здесь – сплошная интрига. Просто потому, что мы до сих пор не понимаем, ни что он будет делать, ни кто за что будет отвечать.

По словам Сегиды, многое будет зависеть от того, каким образом новый президент будет взаимодействовать с парламентом и правительством. И какую конфигурацию политических сил мы увидим в новом парламенте осенью. "Если президент войдет в конфронтацию с парламентом, то не забываем, что у нас именно парламентско-президентская республика. И парламент сможет блокировать любые кадровые и законодательные инициативы президента (кроме главы Администрации Президента, секретаря СНБО, главы внешней разведки – но это не органы, что не отвечают за экономическую политику)", – пояснил он.

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Следовательно, сейчас и украинцы, и политикум, и инвесторы перешли в режим ожидания первых поступков, чтобы говорить о возможности качественных изменений жизни.

Не факт. Неопределенность в экономической политике Зеленского создает немало поводов для тревожных переживаний. Перед новоизбранным главой государства встанет несколько существенных вызовов, решать которые придется максимально активно. Один из главных – Россия и ее попытки вмешательства в украинскую политику. В том числе – через экономическое давление.

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Еще перед вторым туром Россия заявила о введении запрета на поставки в Украину нефти, нефтепродуктов и угля. Как отмечает журналист Денис Казанский, бензин, конечно, не исчезнет, но однозначно подорожает. Следовательно, новый президентский срок гарантированно начнется с роста цен. "В сценарии "Слуги народа" такого не было, но добро пожаловать в реальный мир. Действия Москвы ставят следующего президента перед нехитрым выбором – демонстративно унизить и подчиниться ради очередной скидки на газ/бензин, или продолжить нынешний курс на полный разрыв России и Украины. В отличие от сериала, где российский фактор просто вынесли за скобки и проигнорировали, в реальности так сделать не получится. Кремль о себе всегда напомнит", – отмечает он.

Еще один значительный риск – сотрудничество с МВФ, от которого напрямую зависит макроэкономическая стабильность Украины. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, без сотрудничества с МВФ трудно представить планирование дальнейшей работы нашего государства. Следующее правительство, наверное, также будет работать с МВФ. Чтобы перестать быть должником – Украине надо растить экономику. А для этого, по ее словам, нужны: разгосударствление госактивов, уменьшение государственной доли в банковском секторе до менее 25%, активная приватизация и выход государства из большинства компаний, в которых она не должна участвовать, которые не стратегические. Также есть такой фактор – снятие моратория и внедрение рынка земли. Еще один чрезвычайно важный фактор – судебная реформа. Именно это сейчас очень сдерживает приход в Украину инвесторов.

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С одной стороны, команда Зеленского уже заявляла, что они планируют продолжать сотрудничество с Фондом и, исходя из его программы, действительно планирует реализовать многое из того, что необходимо, чтобы экономический рост Украины состоялся. С другой – мы все еще не знаем, как и с кем именно он планирует реализовывать свою программу. Между тем реальность может складываться довольно угрожающе для этого сотрудничества.

Например, реванш экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского после поражения на выборах Порошенко никто не исключает. Он уже подал иск к государству о моральной компенсации в два миллиарда долларов за приватизацию банка, и последние решения украинских судов пока что не в пользу украинского государства. "Таким образом, Коломойский может вполне получить и "Приватбанк", и какую-то компенсацию. То есть, в худшем случае Украина может пострадать на огромные суммы", – отмечает основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

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Кроме потенциальных убытков экономике Украины минимум в семь миллиардов долларов, это также поставит под сомнение инвестиционную привлекательность Украины. "На самом деле, те три судебных решения, которые мы получили относительно "Приватбанка", очень негативно повлияют на инвестиционную привлекательность Украины. Если это будет продолжаться в том же духе, то ожидания будут плохие", – пояснил экономический эксперт Сергей Фурса.

Экономика три года растет – растут реальные доходы населения, ВВП, бизнеса. То есть ситуация для кампаний является замечательной, но сейчас есть критическая возможность, что это будет изменено, если мы потеряем сотрудничество с МВФ. Это разрушит нашу макроэкономическую стабильность, в результате мы получим совсем другую экономическую ситуацию,

– добавил он.

Смотрите полное интервью с Сергеем Фурсой:

Не факт. Неопределенность в экономической политике Зеленского создает немало поводов для позитивных ожиданий.

По словам исполнительного директора международного фонда Блейзера Олега Устенко, это только кажется, что президент не отвечает за экономику, но от него очень много зависит, от его политической воли – борьба с коррупцией, проведение реформ, особенно судебной. И несмотря на то, что мы все еще не знаем, насколько эффективным окажется Зеленский в борьбе с коррупцией, сам факт вероятной смены политической системы может стать очень позитивным для экономики государства.

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Экономика – это же не только цифры, это еще и ожидания и доверие. "Когда в странах меняется власть, особенно в таких, как Украина – с неустойчивыми демократическими институтами, у граждан будут формироваться положительные ожидания... Мы слышали, что будет усиление антикоррупционной борьбы, что система государственного управления устарела и ее надо менять, и что нужно как-то менять демографическую ситуацию в стране, и нужно вводить экономический паспорт. Поэтому смена власти, может иметь очень положительный эффект и активное внимание со стороны иностранных инвесторов", – отметил Устенко в одном из своих интервью.

При этом, он также неоднократно подчеркивал, что за счет таких системных изменений, Украина получает шанс на космический рывок. "Даже незначительные сдвиги в качестве бизнес-климата дадут колоссальный экономический эффект. Рост превзойдет все ожидания", – отметил Устенко.

Что касается сотрудничества с МВФ, как говорит Багрова, ситуация пока далека от апокалиптической. МВФ сотрудничает с Украиной на основе международных соглашений и программ. Как минимум на ближайшие два года, МВФ точно не откажется от сотрудничества с Украиной.

Поскольку новый президент сможет сформировать Кабинет Министров только после осенних парламентских выборов, а окончательное формирование Кабмина произойдет только в начале 2020 года. Кроме того, для отказа от сотрудничества с МВФ необходимо обеспечивать устойчивое развитие национальной экономики. Я не думаю, что новому главе государства удастся создать в ближайшие годы благоприятные условия в экономике страны, которые будут способствовать отказу от вынужденного сотрудничества с МВФ,

– подчеркнула она.

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Сегида также добавил, что здесь решающей будет роль парламента и правительства, а не президента. Президент может блокировать принятые парламентом законы, необходимые для сотрудничества с МВФ. Если в парламенте не будет 300 голосов для преодоления вето, то это может заблокировать сотрудничество с международными партнерами.

Соответственно, 300 голосов от депутатов сводят любые умышленные намерения президента на нет. Так же парламентарии голосуют за назначение главы НБУ, Генпрокурора, Министра иностранных дел, СБУ – руководителей тех ведомств, которые могут влиять на сотрудничество с иностранными партнерами, кандидатуры которых представляются президентом,

– пояснил он.

От того же, от чего оно зависело всегда.

У нас драйвер роста экономики – это не промышленность, а потребительский спрос. То есть это, по большому счету, расходы домохозяйств. Расходы домохозяйств у нас не могут падать, потому что они уже и так падали поездом длительного времени и находятся в периоде восстановления. Если исходить из каких-то предвыборных обещаний, то у Зеленского они мало чем отличаются от Порошенковых. Поэтому я не вижу смысла выносить приговор, что экономике конец. Беды не случится. От того, что Трамп стал президентом США не развалились,

– рассказал Вигиринский.

Инвесторы, скорее всего, в ближайшее время будут выжидать и присматриваться. Уже на основе увиденного они будут делать выводы, а мы будем иметь возможность делать прогнозы.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что чрезвычайно важным фактором влияния на наше развитие остается сохранение независимости Нацбанка и формирование независимых от политических влияний судов, регуляторных и конкурсных комиссий.

Примерно такой же прогноз озвучил перед вторым туром выборов финансовый эксперт Тимофей Милованов.

Экономист Сергей Фурса также считает, что демонстрировать свою готовность бороться с коррупцией Зеленскому будет значительно легче, чем всем остальным.

Снижение уровня коррупции и дерегуляции должно улучшить условия для ведения бизнеса, что, в свою очередь, приведет к усилению инвестиций. Это, в свою очередь, вместе с ростом экономики, должно улучшить благосостояние украинцев. О том, насколько эффективно Зеленский сможет способствовать реализации этой, на первый взгляд, вполне логичной схемы – узнаем уже вскоре.

Когда Зеленский станет президентом Украины?Сейчас идет подсчет голосов. По результатам обработки почти 100% бюллетеней, лидирует Владимир Зеленский – он получил более 73% голосов. У Петра Порошенко – около 24,5%. До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя нового президента Украины. Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позже, чем 3 июня.