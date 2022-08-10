Удивляет очень слабая реакция мира на ядерную угрозу, – Зеленская о ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС в последнее время обострилась. Ядерная опасность не только для Украины. Елена Зеленская заявила, что реакция мира на это удивляет. Она ведь очень слаба.

Россия может сделать все, что ей вздумается, поэтому слабая реакция мира удивляет. Об этом Елена Зеленская заявила в интервью французскому каналу LCI, сообщает 24 канал.

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Рука террориста на атомной кнопке

Мы в шоке, и мы очень удивлены тем, что остальной мир не реагирует, что реакция очень слаба. Мы понимаем, что сейчас рука террориста находится на атомной кнопке. И они могут сделать на атомной станции все, что им вздумается,

– заявила первая леди.

Зеленская говорит, что ядерная угроза существует не только для Украины. Если произойдет самое плохое, в зависимости от направления ветра, радиоактивный дождь может выпасть на Париж.

Что известно об обострении ситуации на ЗАЭС

5 августа россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Зафиксировали три "прилета" у промышленной площадки и три удара непосредственно по площадке станции возле одного из энергоблоков. Там находится ядерный реактор.

Вечером 6 августа кафиры снова обстреляли ЗАЭС и чуть не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.

Украина призвала международные организации МАГАТЭ и ООН срочно направить на станцию специальную миссию.

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