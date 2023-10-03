Зеленский встретился с украинскими воинами на одном из самых горячих направлений фронта
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский посетил наших военных, которые дают отпор противнику на восточных направлениях фронта. Он пообщался с представителями нескольких бригад.
Президент Украины посетил украинских воинов, которые держат оборону на Купянско-Лиманском направлении. Речь идет о 103 отдельной бригаде территориальной обороны, 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша и 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.
Смотрите также Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады
Обсудили важные вопросы
Зеленский вместе с командирами бригад и батальонов обсудил ситуацию на поле боя, а также потребности военных на одном из самых трудных направлений. Кроме того, глава государства подписал флаг для одной из бригад.
Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед подтверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь!
– написал Зеленский.
Также он поблагодарил наших защитников за службу.
Зеленский посетил военных на Востоке: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении, активные штурмовые действия продолжаются и на Бахмутском направлении. ВСУ продвигаются, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
- Украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей – как следствие продолжения контрнаступательных операций в западной части Запорожской области и возле Бахмута, об этом свидетельствуют данные ISW.
- За минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов Херсонщины, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 60 снарядов.
- На Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Кураховскую общину, повредили 21 дом. На Горловском направлении под многочисленные обстрелы попала Торецкая община. На Лисичанском направлении в Северском повреждены дом и нежилое здание, в Торском Лиманской общине – амбулатория, в Переездном Звановской общины в зону обстрелов попали 2 улицы.