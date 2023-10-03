Зеленский встретился с украинскими воинами на одном из самых горячих направлений фронта

Владимир Зеленский посетил наших военных, которые дают отпор противнику на восточных направлениях фронта. Он пообщался с представителями нескольких бригад.

Президент Украины посетил украинских воинов, которые держат оборону на Купянско-Лиманском направлении. Речь идет о 103 отдельной бригаде территориальной обороны, 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша и 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

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Обсудили важные вопросы

Зеленский вместе с командирами бригад и батальонов обсудил ситуацию на поле боя, а также потребности военных на одном из самых трудных направлений. Кроме того, глава государства подписал флаг для одной из бригад.

Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед подтверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь!

– написал Зеленский.

Также он поблагодарил наших защитников за службу.

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