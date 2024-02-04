Нужно сделать все, – Зеленский об освобождении Мелитополя

Владимир Зеленский 4 февраля провел рабочую поездку в Запорожскую область. Во время визита президент напомнил о важной цели – освобождении Мелитополя, отметив, что это обязательно произойдет.

Стоит отметить, что в этот же день Зеленский представил новоназначенного председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. Ранее именно он был городским главой ныне оккупированного Мелитополя.

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Мелитополь – это Украина

Владимир Зеленский во время представления нового председателя Запорожской ОВА в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно вернуть Мелитополь.

Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет,

– сказал президент.

Отмечается, что украинский лидер отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона. Зеленский убежден, что сейчас нужно довести до нужного результата процесс строительства фортификационных сооружений.

Кроме этого, президент отметил, что необходимо вернуть количество рабочих мест в Запорожской области до довоенных показателей.

Какова ситуация в Мелитополе