Нужно сделать все, – Зеленский об освобождении Мелитополя
Источник:Президент Украины
Владимир Зеленский 4 февраля провел рабочую поездку в Запорожскую область. Во время визита президент напомнил о важной цели – освобождении Мелитополя, отметив, что это обязательно произойдет.
Стоит отметить, что в этот же день Зеленский представил новоназначенного председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. Ранее именно он был городским главой ныне оккупированного Мелитополя.
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Мелитополь – это Украина
Владимир Зеленский во время представления нового председателя Запорожской ОВА в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно вернуть Мелитополь.
Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет,
– сказал президент.
Отмечается, что украинский лидер отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона. Зеленский убежден, что сейчас нужно довести до нужного результата процесс строительства фортификационных сооружений.
Кроме этого, президент отметил, что необходимо вернуть количество рабочих мест в Запорожской области до довоенных показателей.
Какова ситуация в Мелитополе
- Кремль активно завозит в Мелитополь жителей России и Беларуси, чтобы оттеснить местных. Все это происходит в рамках "программы запорожская целина", которую враг утвердил на днях. Враг завез 100 тысяч человек, чтобы погасить сопротивление.
- "Хлопки" очень сильно действуют на коллаборационистов, особенно накануне так называемых выборов. Оккупанты даже свезли дополнительные подразделения полицейских для их охраны. Кроме этого, враг создает так называемые "профсоюзы", где за еду пожилых людей заставляют агитировать за Путина.
- Также оккупанты усиливают оборонительные рубежи на временно оккупированных территориях Запорожской области. Несколько мест уже превратились в большие укрепрайоны. Оборонительная работа россиян продолжается по всем направлениям – они хотят остановить продвижение ВСУ.