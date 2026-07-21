Все решения будут официально утверждены завтра, – Зеленский о масштабных изменениях в военном руководстве

Ожидаются масштабные кадровые перестановки, которые кардинально повлияют на оборонную стратегию. Президент Зеленский объявил о юридическом оформлении кадровых решений в военном руководстве.

По его словам, эти изменения должны позволить быстрее перейти к новому этапу управления войсками. Об этом глава государства заявил в обращении.

Что сказал Зеленский об изменениях в военном руководстве?

Зеленский подчеркнул, что обновление в командовании необходимо для укрепления обороны и более эффективного изнурения российских сил.

Вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой они определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

А с Александром Сырским и Андреем Гнатовым президент обсуждал дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел.

Завтра (22 июля – 24 Канал) мы оформим все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, а России будет сложнее,

– отметил Зеленский, комментируя предстоящие перестановки.

По словам президента, главная цель этих шагов остается неизменной – Украина должна одержать победу.

В то же время обновление руководства должно укрепить позиции украинских защитников на фронте и создать для России более жесткие условия, которые в конечном итоге приблизят справедливый мир.

Напомним, что вечером 21 июля Владимир Зеленский сообщил о увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ. Его место займет Михаил Драпатый.