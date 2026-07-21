За його словами, ці зміни мають дати змогу швидше перейти до нового етапу управління військами. Про це глава держави заявив у зверненні.

Що сказав Зеленський про зміни у військовому керівництві?

Зеленський наголосив, що оновлення в командуванні потрібне для посилення оборони та ефективнішого виснаження російських сил.

Разом з Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою вони визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України.

А з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим президент говорив про подальші формати служби і правильну передачу справ.

Завтра (22 липня – 24 Канал) формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше,

– зазначив Зеленський, коментуючи майбутні перестановки.

За словами президента, головна мета цих кроків залишається незмінною – Україна має здобути перемогу.

Водночас оновлення керівництва повинно посилити позиції українських захисників на фронті та створити для Росії жорсткіші умови, які зрештою наблизять справедливий мир.

Нагадаємо, що увечері 21 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Натомість посаду обійме Михайло Драпатий.