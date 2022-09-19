Зеленский анонсировал важные сигналы от Украины на Генассамблее ООН
Украина выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Владимир Зеленский анонсировал важные сигналы от участников сессии.
Украина готовит мощное выступление на Ассамблее ООН
Об этом президент рассказал во время вечернего обращения к украинцам 19 сентября. Предварительно он утвердил список участников от Украины.
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Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важны сигналы от нашего государства,
– сообщил Владимир Зеленский.
Кратко о предстоящей сессии
Завтра, 20 сентября начало 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки.
От Украины уедут 9 представителей. Главой делегации был назначен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также в ее состав включили постоянного представителя Украины при ООН Дмитрия Кислицу.
С полным список участников можно ознакомиться здесь.
Предварительно Зеленский назвал два вопроса, которые обязательно следует поднять во время заседаний Организации Объединенных Наций:
- принятие резолюции о возмещении средств за весь ущерб, причиненный россией Украине;
- создание специального военного трибунала, на котором будут судить всех преступников этой войны.
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