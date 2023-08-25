О Дне Независимости и F-16: Зеленский беседовал с Байденом

У Президента Украины был телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом. Собственно, Владимир Зеленский поблагодарил за партнерство, а глава США подтвердил, что готов поддерживать ВСУ столько, сколько потребуется.

Около полуночи, 25 августа, в Офисе Президента нашего государства констатировали, что Зеленский говорил с Байденом. Впоследствии это подтвердил сам президент Соединенных Штатов, назвав украинского лидера другом.

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Зеленский и Байден имели разговор

Как ни странно, глава США поздравил во время разговора Украину с Днем Независимости и заверил, что Вашингтон является той мировой столицей, которая будет удерживать лидерство в поддержке Вооруженных Сил, в частности, на поле боя.

США приняли ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство позволило нашей борьбе и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость достойны того, чтобы за них бороться,

– написал Зеленский.

Также он поблагодарил президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. "Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", – констатировал он.

В то же время, по словам самого Байдена, День Независимости Украины должен стать напоминанием о том, что "силы тьмы и господства никогда не погасят пламя свободы, живущее в сердцах свободных людей повсюду".

США готовы обучать украинских пилотов

Международные издания со ссылкой на собственные источники в Пентагоне констатировали, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 в США может начаться уже в сентябре 2023 года.

Как отмечают СМИ, продлится оно, вероятно, он 4 до 5 месяцев. В то же время, пока не было сообщений о том, что в Вашингтоне планируют отправку истребителей.

Вспомним напоследок, что уже известно о трех странах, которые согласились передать самолеты. Речь идет о Нидерландах, Норвегии и Дании.