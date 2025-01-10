Знал, что делает: интервью Зеленского Фридману имело главную цель, которой удалось достичь

Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью известному американскому подкастеру Лексу Фридману. Оно вызвало волну бурных обсуждений, а в целом подкаст послушали более 4 миллионов человек.

Количество просмотров просто поражает, ведь такую цифру набирали даже не все интервью с голливудскими звездами. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что слова Зеленского имели конкретных адресатов.

К теме Зеленский через интервью Лексу Фридману пытался достучаться до трампистов, – Politico

К кому обращался Зеленский в интервью

Когда Президент Украины дает интервью известным американским каналам, тогда понятно, что он говорит для широкой публики. Разговор с Лексом Фридманом был адресован конкретным людям и имел другие месседжи, совсем не те, что звучали ранее.

"Думаю, главный адресат этого интервью – Илон Маск. Зеленский понимает, насколько Маск сейчас важен, поэтому всячески протягивал ему "руку дружбы". Сравнивал его с Путиным, которого назвал "мамонтом". Зато о Маске говорил, как о современности и будущем", – отметил политтехнолог.

Наверное, Маск это понял, потому что распространил интервью Зеленского. Поэтому подкаст с Фридманом имел конкретную цель, которую реализовал наш президент.

"Новая лексика Вашингтона"

Немало обсуждений вызвала эмоциональная, порой нецензурная лексика украинского главы. Стоит учитывать то, что только за время войны Зеленский дал сотни интервью западным СМИ. Все они были довольно профессиональными и в целом принесли Украине дополнительную помощь, поэтому президент точно знал, что делает.

Можно ли говорить матом? Да, потому что он общался с республиканцами. Только посмотрите интервью Маска с Трампом. Они не говорили на политкорректном языке. Сейчас это новая лексика Вашингтона,

– объяснил Михаил Шейтельман.

Например, с Джозефом Байденом так разговаривать не разрешалось. Зеленский придерживался официальной риторики, но теперь ее изменил. Возможно, это не исключительно эмоциональное решение, а сознательная стратегия.

Заметим, во время разговора Зеленский заявил, что Дональд Трамп может остановить Владимира Путина, ведь российский диктатор его боится. Впрочем нужен устойчивый мир, ведь после окончания каденции Трампа, Россия может снова начать войну.