Кількість переглядів просто вражає, адже таку цифру набирали навіть не всі інтерв'ю з голлівудськими зірками. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що слова Зеленського мали конкретних адресатів.

До теми Зеленський через інтерв'ю Лексу Фрідману намагався достукатися до трампістів, – Politico

До кого звертався Зеленський в інтерв'ю

Коли Президент України дає інтерв'ю відомим американським каналам, тоді зрозуміло, що він говорить для широкої публіки. Розмова з Лексом Фрідманом була адресована конкретним людям і мала інші меседжі, зовсім не ті, що звучали раніше.

"Думаю, головний адресат цього інтерв'ю – Ілон Маск. Зеленський розуміє, наскільки Маск зараз важливий, тому всіляко протягував йому "руку дружби". Порівнював його з Путіним, якого назвав "мамонтом". Натомість про Маска говорив, як про сучасність та майбутнє", – відзначив політтехнолог.

Напевно, Маск це зрозумів, бо поширив інтерв'ю Зеленського. Тому подкаст з Фрідманом мав конкретну мету, яку реалізував наш президент.

"Нова лексика Вашингтона"

Чимало обговорень викликала емоційна, деколи нецензурна лексика українського очільника. Варто зважати на те, що лише за час війни Зеленський дав сотні інтерв'ю західним ЗМІ. Всі вони були доволі професійними й загалом принесли Україні додаткову допомогу, тому президент точно знав, що робить.

Чи можна говорити матом? Так, бо він спілкувався з республіканцями. Лише подивіться інтерв'ю Маска з Трампом. Вони не говорили на політкоректній мові. Зараз це нова лексика Вашингтона,

– пояснив Михайло Шейтельман.

Наприклад, з Джозефом Байденом так розмовляти не дозволялося. Зеленський дотримувався офіційної риторики, але тепер її змінив. Можливо, це не виключно емоційне рішення, а свідома стратегія.

Зауважимо, під час розмови Зеленський заявив, що Дональд Трамп може зупинити Владіміра Путіна, адже російський диктатор його боїться. Втім потрібен сталий мир, адже після закінчення каденції Трампа, Росія може знову почати війну.