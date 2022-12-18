Именно так тактику Владимира Путина видит президент Владимир Зеленский. По его словам, Путин не начал новой войны, а Россия шаг за шагом повторяет действия режима Гитлера.

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Зеленский сравнил тактику Путина и Гитлера

"Тот (Гитлер – 24 канал) наносил по Европе, включая Украину, удары по инфраструктуре. Была бомбардировка по инфраструктуре, жизненно важным пунктам, по электроэнергии, водоснабжению, чтобы у людей была паника, чтобы они начинали бежать, чтобы легче потом было разрушить полностью города", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобная тактика предполагает уничтожение городов, после чего заходят военные.

Тактика президента Путина такая же грязная, как и тактика Гитлера, она нам совершенно ясна и поэтому мы готовы отстоять. Мир однажды уже пережил такую волну агрессии, я думаю, и второй раз переживет,

– отметил Зеленский.

Будет ли эвакуация из Киева

Говоря об эвакуации Киева, глава государства сказал, что украинцы сами могут решать, покидать ли им город.

"Мы будем держаться, у нас рабства нет. У нас демократическое общество. Когда люди хотят уехать, они могут себе это позволить и это нормально. Каждый человек защищает государство, защищает себя. Семья это тоже часть государства. Бывают разные примеры. Иногда людям нужно уехать. Государство должно дать коридоры и возможности для эвакуации", – считает Зеленский.

В то же время он предостерег, что город очень просто захватить, если он пуст. В качестве примера президент привел Донбасс, где война продолжается с 2014 года.

Это примеры и исторические и примеры нашего государства. Все разрушенные города на Донбассе пустуют. Людей либо убила русская армия, либо они их уничтожили, либо люди уехали, правильно поступали. Они ехали, потому что там были постоянно под огнем,

– резюмировал он.

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