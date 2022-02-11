Зеленский и Дуда обсудили новый альянс с Великобританией
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 10 февраля созвонился с польским коллегой Анджеем Дудой. Говорили о новом союзе Украины, Польши и Великобритании.
Обсуждали, в частности, дальнейшее сотрудничество в рамках этого формата. Среди других тем был курс на вступление Украины в ЕС и НАТО.
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Зеленский поблагодарил за поддержку Польши в укреплении обороны. Украинский президент считает, что роль польского председательства в ОБСЕ важна для мирного урегулирования на Донбассе.
Также политики положительно отметили договоренности о разрешениях на международные грузовые перевозки.
Что известно о союзе Великобритании, Польши и Украины
О создании альянса еще в январе сообщала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она отметила, что Лондон готов пойти на такой шаг из-за угрозы российской агрессии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что формат не привязан к локальной географии. В объединение входят государства, которые разделяют общие принципы. По словам дипломата, Украина нуждается в безопасности, поэтому, чтобы не ждать вступления в НАТО, объединяет дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы.Обратите внимание! Варшава пообещала Украине военную помощь. Решение уже одобрили, поэтому вооружение должны передать уже на следующей неделе. Речь идет о новейших переносных зенитных ракетных комплексах "Перун". Они могут поражать малые поверенные цели, такие как беспилотники, благодаря бесконтактному подрыву.
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