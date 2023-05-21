Зеленский дожал партнеров: политолог назвал главные результаты последних международных визитов

За последние недели Президент Украины Владимир Зеленский совершил чрезвычайно важные визиты в страны Европы и провел плодотворные встречи на саммите G7 в Японии. Эти активности на международных площадках привели к мощным результатам.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что все эти активности украинской власти заставляют западный мир подчиняться воле Украины и поддерживать нашу страну. Также успехи украинской армии помогают усиливать военную поддержку Запада, потому что сильным помогают.

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Огромный уровень доверия

Во время турне Владимира Зеленского по Европе была окончательно сформирована так называемая "самолетная коалиция", и на G7 были озвучены результаты ее работы.

Это означает, что дожали США, которые сомневались в поставке Украине авиации – в частности, истребителей F-16 и почти год не давали возможности другим странам передать нам самолеты.

В частности, речь шла о ядерном аспекте. Соединенные Штаты опасались, что может возникнуть эскалация. Но после Харьковской и Херсонской операции даже на Западе поверили, что Украина может выиграть войну,

– подчеркнул политолог.

Именно после этих побед начала формироваться военная помощь на другом уровне. В частности, Украина получила системы Patriot.

"Получение нашей страной этих комплексов – огромный уровень доверия к нам. Среди стран не НАТО, Patriot получили только очень проверенные союзники такие, как Израиль, Саудовская Аравия, Тайвань", – подчеркнул он.

Личная дипломатия

Активность Европы по военной помощи, которая усилилась за последние месяцы, в частности, связана с действиями России. Ведь Москва вышла из Договора об ограничении обычных вооружений в Европе.

И даже лидеры европейских стран поняли, что они никуда отступать не собираются. И потому Великобритания предоставила ракеты, позволяющие украинским силам активнее уничтожать врага, а также Франция,

– отметил Загородний.

Следовательно, личная дипломатия Владимира Зеленского дожала партнеров к принятию этих важных решений.

Политолог о результатах международных визитов Владимира Зеленского: смотрите видео

Новые векторы сотрудничества

Президент Украины на саммите G7 провел множество важных встреч. Прежде всего с Джозефом Байденом. Но также он наладил новые связи и направления сотрудничества, в частности с Южной Кореей. Зеленский провел беседу с лидером страны Юн Сок Йолем.

Украина интересна Южной Корее с точки зрения экономического сотрудничества, ведь Сеул заинтересован в контакте со страной, имеющей границу с Евросоюзом. В этом контексте Южная Корея может стать конкурентом Китая,

– заметил политолог.

Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – главой страны, которая является также конкуренткой Китая. И провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

"Индонезия – самая большая мусульманская страна мира, а с мусульманскими странами также нужно налаживать связи, потому что с ними активно сотрудничает Россия", – уверен он.

Тарас Загородний добавил, что таких результатов в международной поддержке наша страна добилась только благодаря сопротивлению украинцев. И в первую очередь – украинской армии, напоминающей миру о ценностях, о которых нам рассказывали, но некоторые европейские страны успели о них забыть.

Участие Владимира Зеленского в саммите G7

Президент Украины 20 мая прибыл в Японию, чтобы поучаствовать в работе G7. В этот день он встретился с лидерами Великобритании, Италии, Франции, Германии, с которыми обсудил дальнейшую поддержку Украины в рамках предварительных договоренностей во время визита Зеленского в европейские страны.

С президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Президент Украины обсудил вопросы вступления нашей страны в ЕС. В ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моде Зеленский пригласил его страну присоединиться к украинской формуле мира.

Утро 21 мая Президент Украины начал с выступления на сессии саммита G7 и общения с лидерами стран "Большой семерки".

Позже Зеленский встретился с Джозефом Байденом. Они говорили, в частности, о тренировке украинских пилотов в США.

Также у украинского лидера были переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и с президентом Индонезии Джоко Видодо.