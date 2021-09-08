Зеленский хочет быстрый результат, – Малюська о законе относительно олигархов

Вокруг законопроекта относительно олигархов – немало критики. Однако результата, который может обеспечить закон, ожидают как можно скорее.

Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, сейчас президент Украины понимает все государственные инструменты, которые можно использовать для настоящей борьбы с олигархами.

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"Месседж президента и идея были просты – он хочет быстрый результат. Чтобы его избиратели не ждали еще 20 лет, чтобы увидеть то, как у нас наконец эффективно заработала судебная система, Антимонопольный комитет и правоохранительные органы. И олигархи в конце концов попали под заслуженный прессинг государственной машины", – сказал Малюська.

Какой результат закона ожидают

Он пояснил, что результат в 2021 году или в первой половине 2022 года – это то, что может обеспечить законопроект об олигархах. Конфликт интересов, который присущ олигархам, то есть олигарх – и в экономике, и во власти, и в медиа, должен прекратить свое существование.

Чтобы олигархи выбрали – они в политике или они в бизнесе. И чтобы они просто перестали заниматься промыванием мозгов на политическую тематику гражданам,

– сказал министр юстиции.

По его мнению, нужно, чтобы политика стала европейской, где бы за каждой партией не "маяковала" фигура олигарха, или за государственным предприятием не стояла бизнес-структура, на которой она живет и паразитирует.

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Закон относительно олигархов: главное

15 апреля Владимир Зеленский во время заседания Совета нацбезопасности и обороны инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине. Уже в июне президент внес документ в парламент.

1 июля законопроект об олигархах Верховная Рада поддержала в первом чтении.

В то же время украинцы несерьезно настроены по законопроекту – согласно опросу КМИС, 56,4% граждан считают, что он не является угрозой для олигархов.

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