Financial Times раскрыла планы Зеленского в отношении Юлии Свириденко

После кадровых перестановок в правительстве будущее Юлии Свириденко по-прежнему остается предметом активных обсуждений. Несмотря на ее увольнение из Кабинета министров, президент Владимир Зеленский, по данным СМИ, не планирует исключать ее из своей команды.

Журналисты Financial Times выяснили, какую должность глава государства хочет предложить бывшему премьер-министру.

Кем Зеленский хочет назначить Свириденко?

Владимир Зеленский не прекращает попыток убедить бывшую премьер-министра Юлию Свириденко возглавить украинское посольство в США. Глава государства продолжает переговоры с политиком даже после того, как она на этой неделе отказалась от предложенной должности.

По словам собеседников издания, близких к президенту, вопрос назначения нового посла Украины в Вашингтоне остается одним из приоритетных для Банковой. Именно Юлия Свириденко, несмотря на ее отказ, до сих пор является главной кандидаткой на эту дипломатическую должность.

Он по-прежнему пытается убедить ее занять эту должность, которая приходится на решающий момент войны и в отношениях с администрацией Трампа,

– сообщили источники, близкие к президенту.

Поиск нового посла происходит в период, когда отношения Украины с Соединенными Штатами имеют особое значение. В частности, речь идет о дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Киева, а также о взаимодействии с администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным издания, именно поэтому Зеленский стремится видеть на этой должности политика с большим опытом государственного управления и международных переговоров.

Напомним, Юлия Свириденко покинула пост премьер-министра в ходе последних кадровых перестановок в правительстве. После этого в СМИ появилась информация, что президент предложил ей возглавить дипломатическую миссию Украины в Вашингтоне.

Впрочем, Свириденко пока не согласилась на это предложение. Официально в Офисе президента информацию о возможном назначении ее послом Украины в США пока не комментировали. Также не сообщалось об окончательном решении самой Свириденко относительно этого предложения.

Политолог Олег Постернак отметил, что это может стать хорошей новостью, ведь экс-министр действительно наработала неплохие связи с американцами, особенно после подписания соглашения о минеральных ресурсах Украины, которое она сопровождала.