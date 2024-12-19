Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией
19 декабря 2024, 15:38Читати новину українською
Все чаще мировые лидеры говорят о мирных переговорах между Украиной и Россией. В то же время Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Европа принимала в них участие.
Он отметил, что в январе Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны, а потому "от нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом".
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