Зеленский хочет услышать четкий ответ от Байдена относительно предоставления Украине ПДЧ в НАТО

Владимир Зеленский настроен решительно в вопросе вступления Украины в НАТО. Он хочет услышать конкретный и четкий ответ от Джо Байдена относительно предоставления Украине Плана действий по членству.

Об этом президент Украины сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse. Зеленский напомнил, что до сих пор существует военная угроза России для Украины.

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Зеленский уверен, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству в Альянсе. Об этом он сказал в день саммита НАТО. Теперь Украина ждет конкретных решений от НАТО. Президент Украины также считает, что США могли бы оказать экономическую поддержку Украине.

По словам Зеленского, Россия затягивает процесс по его встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. Четких причин такого поведения нет.

Также Зеленский отметил, что большинство российских войск все же остались на границе с Украиной.

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