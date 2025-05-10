Зеленский и лидеры ЕС провели разговор с Трампом
- Лидеры Британии, Германии, Польши и Франции прибыли в Киев для участия во встрече "Коалиции желающих".
- Затем они вместе с Зеленским провели телефонный разговор с Дональдом Трампом о мирных усилиях.
- Украина и ее союзники выразили готовность к прекращению огня на 30 дней с 12 мая.
10 мая в Киев прибыли лидеры Британии, Германии, Польши и Франции для участия во встрече "Коалиции желающих". Затем европейские союзники и Владимир Зеленский побеседовали с Трампом.
После встречи "Коалиции" желающих в Киеве все 5 лидеров провели конструктивный телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу мирных усилий. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает 24 Канал.
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Что известно
Украина и ее союзники выразили готовность к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.
Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.
– подчеркнул Сибига.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Европа скоординировала с США совместный план действий по достижению перемирия в Украине. Они предложат Россию прекращение огня на 30 дней, а в случае ее отказа усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций.