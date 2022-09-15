Зеленский и Урсула фон дер Ляйен встретились в Киеве: первые подробности и видео

В Киев 15 сентября прибыла Урсула фон дер Ляйен. Президент Еврокомиссии встретилась с Владимиром Зеленским.

Глава государства встретил иностранного политика в Мариинском дворце. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Урсула фон дер Ляйен пожала Зеленскому руку и искренне сказала, что очень рада его увидеть. Она также спросила президента, как он. На фото со встречи заметно, что президент Еврокомиссии действительно счастлива быть в Украине и поддерживать наше государство.

Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским / Фото Офиса Президента

Зеленский наградил президента Еврокомиссии

Глава государства отметил Урсулу фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого I степени. Политик поблагодарила и подчеркнула, что принимает орден от имени всех граждан Евросоюза. Ведь эта награда – символ крепкой связи с Украиной.

В Мариинском дворце европейскую чиновницу угостили арбузами, которые привезли с освобожденной территории Херсонской области.

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Почему фон дер Ляйен приехала в Украину

Это уже третий визит главы Еврокомиссии в Украину с начала полномасштабной войны. Сообщалось, что фон дер Ляйен обсудит с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга. Пока детали переговоров политиков неизвестны.

Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен: видео