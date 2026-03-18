"Есть плохое предчувствие": Зеленский предостерег о влиянии войны в Иране на переговоры по Украине
- Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от мирных переговоров по Украине.
- Зеленский предостерег от раскола среди западных лидеров и выразил желание, чтобы Трамп и Стармер имели общую позицию по конфликту.
Владимир Зеленский высказал мнение, что война на Ближнем Востоке негативно влияет на мирные переговоры по Украине. И хотя похожие вещи он говорил раньше, здесь президент был более четким.
Об этом лидер государства заявил в интервью BBC. Следует сказать, что Зеленский находится в Великобритании с визитом.
Как война в Иране влияет на войну в Украине?
Гарант обратил внимание на то, что из-за событий на Ближнем Востоке отвлекается внимание от Украины. А "Америка смотрит в другую сторону".
Переговоры по миру постоянно откладываются. Есть одна причина – война в Иране,
– добавил Зеленский.
Справка. Собственно, Зеленский только подтвердил мнение Financial Times о том, что Трамп полностью сосредоточился на Иране. Интересно, что россияне в лице Пескова говорят, якобы это не так, ведь Трамп активно критикует и Зеленского, а значит помнит о войне в Украине.
Зеленский предостерег от раскола среди западных лидеров и сказал, что имеет "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину. "Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером, чтобы у них была общая позиция",
– цитируют его журналисты.
Глава государства высказался, что надо овладеть эмоциями. В то же время признал, что указывать Трампу не удастся.
Речь о том, что Дональд Трамп активно критикует Кира Стармера и не собирается останавливаться. США хотят, чтобы Лондон предоставил военную помощь для боевых действий в Иране. Но Великобритания, как и другие европейские союзники, не спешит. Поэтому Трамп назвал Стармера "не Черчиллем" – и сказал, что разочарован британским премьером.
Обратите внимание! Кир Стармер был одним из первых европейцев, к кому обратился Трамп. Поэтому и попал под шквал критики тоже одним из первых.
Что будет дальше с мирными переговорами?
Украина много раз говорила, что готова встретиться с дипломатами в любой стране, кроме России. Но внимание США приковано к Ирану, поэтому новый раунд мирных переговоров не раз переносили по просьбе американцев.
На днях Дональд Трамп вообще увязал помощь Украине с тем, что Европа не хочет помогать США в Иране. Он намекнул, что не обязан помогать украинцам, поскольку они очень далеко, за океаном.
Зеленский ответил Трампу, выступая в британском парламенте. Президент заявил, что никакой океан не поможет, если победит зло. Россия и Иран не только братья по оружию, а еще и братья по ненависти.
Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала обратил внимание, что ситуация изменилась. Теперь слабее Трамп, который зависит от союзников. Зато Украина стала сильнее, а ее позиция на переговорах – более весомой.