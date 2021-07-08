"Квадрига" – пример партнерства и обеспечения мира в Черном море, – Зеленский

8 июля 2021 , 22:11
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский по телефону поговорил с Реджепом Эрдоганом. Лидеры обеих стран договорились провести следующее заседание Совета стратегического партнерства в Украине и обсудили недавно созданный формат "Квадрига".

Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за поддержку в плане североатлантической интеграции. Тезисы разговоров обнародовал Офис Президента.

Недавно Правительство ратифицировало масштабное соглашение о военном сотрудничестве с Турцией

"Квадрига" – фактор мира в Черном море

Зеленский и Эрдоган соглашаются, что важно углублять сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Один из методов – успешный формат "Квадрига", в котором взаимодействуют Турция и Украина.

Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией – важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате "Квадрига",
 –  отметил Зеленский.

Напомним, что формат "Квадриги" предусматривает встречи 2+2 – министров обороны и МИД Украины и Турции. Основали сотрудничество в этом формате Зеленский и Эрдоган на встрече 16 октября 2020 года, а в апреле 2021 договорились продолжать этот формат.

Цель создания формата – ежегодные министерские заседания для обсуждения наиболее актуальных вопросов политики и региональной безопасности.

О чем еще говорили Зеленский и Эрдоган:

  • о перспективах взаимодействия в энергетической сфере и диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа;
  • необходимость финализировать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией;
  • принятие Закона "О коренных народах Украины", что важно для крымских татар.

Сотрудничество Украины и Турции

  • В феврале 2020 года Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
  • В апреле 2021-го страны подписали еще одну совместную декларацию между украинской и турецкой стороной на нескольких направлениях. Она предусматривает 20 пунктов.
  • Правительство в июле ратифицировало соглашение о военном сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество стран по 21 направлению.
Автор: Вероніка Климська