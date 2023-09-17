Зеленский в США: СМИ опубликовали программу визита президента

17 сентября 2023, 20:06
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Источник:

CNN

Президент Владимир Зеленский посетит США. В частности, он выступит перед сенаторами, когда Конгресс будет рассматривать вопрос о дополнительной помощи Украине

Украинский лидер выступит перед сенаторами Соединенных Штатов во время визита на Капитолийский холм 21 сентября. Об этом сообщил помощник президента.

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Зеленский посетит Штаты

Украинский президент выступит с речью перед сенаторами в 10.00 по восточному времени. На прошлой неделе издание CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщало, что Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса.

Глава государства также встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме. В последний раз он посещал Соединенные Штаты в декабре, впервые покинув территорию Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Помимо поездки в Вашингтон на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Зеленский планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке. В частности, среди его целей будет попытка убедить страны, не занявшие жесткую позицию против войны, быть более решительными в своем осуждении России.

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Президент встретится с сенаторами

По информации The Guardian Напомним, в США лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл проведут встречу всех сенаторов с украинским президентом.

Пока президент США Джо Байден просит у Конгресса еще 24 миллиарда долларов в поддержку нашего государства. Байден хочет получить:

  • 13,1 миллиарда дополнительной военной помощи для Украины,
  • 8,5 миллиарда на гуманитарную поддержку,
  • 2,3 миллиарда на финансирование и стимулирование доноров через Всемирный банк.
Обратите внимание! Издание Bloomberg также писало, что Зеленский также может посетить Генассамблею ООН, чтобы представить "формулу мира", которая должна положить конец войне России против Украины.
Автор: Ольга Котів