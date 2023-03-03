Агрессия России без провала в Украине не прекратится, – Зеленский напомнил об угрозе для Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что только победа Украины может вернуть мир в Европу. По его словам, конечно, Кремль пытается подорвать общественно-политический строй в разных странах, в частности, в Молдове, однако оккупантам не удастся реализовать свои планы.

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом прибыл во Львов 3 марта и после дал пресс-конференцию для прессы. 24 Канал информирует о том, как глава государства оценил ситуацию в Молдове и нынешнее положение врага на поле боя.

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Россия выставила себя посмешищем

По словам Владимира Зеленского, агрессивные действия России без провала в Украине не прекратятся. Вместе с тем всему цивилизованному миру уже ясно, что Путин эту войну не выиграет.

Как констатировал президент, Киеву удалось после 24 февраля 2022 года консолидировать Европейский Союз и убедить его в том, что нарративы Кремля относительно "спасения Украины от нацистов" являются ложью.

Также враг пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, однако, вряд ли ему это удастся.

Мы видим, как они хотят перевернуть правительство Молдовы. Интересно, чего они боятся и от кого защищаются. Что может сделать Кишинев? Захватить Москву? Все понимают, что это выглядит смешно,

– сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что российским властям не удалось навести порядок в своей стране, но они лезут в дела других государств. Как ни странно, больше всего Кремль пытается восстановить свое влияние там, где долгое время царил Советский Союз.

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