В США может пройти встреча Зеленского и Байдена: какие темы будут обсуждать президенты

Владимир Зеленский и Джозеф Байден могут провести переговоры в Вашингтоне во время саммита НАТО, который состоится 9 –11 июля. В Белом доме заявили, что работают над организацией встречи.

Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом предположил, что одной из возможных тем обсуждения президентов Украины и США может быть вопрос военной помощи Киеву. Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО со стороны США будут озвучены новости о F-16 для Украины.

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Следует расширять географию

Во время встречи президентов Зеленский вероятно поднимет вопрос увеличения поддержки Украины со стороны США. В частности расширение подготовки украинских пилотов для истребителей F-16.

Это активно обсуждают в Конгрессе США,

– подчеркнул Загородний.

Также, по его мнению, следует "дожимать" Соединенные Штаты по поставкам дальнобойных ракет, которые могут наносить удары по территории России.

Например, Польше, в соответствии с контрактом, США должны передать ракеты для F-16 дальностью 1000 километров. Украина тоже должна настаивать на получении аналогичного оружия,

– отметил Тарас Загородний.

Поэтому, по мнению политолога, после того, как Украина "продавила" удары по территории противника, следует расширять географию переноса войны в Россию, а не сконцентрировать ее только на территории нашей страны.

Напомним, что посол США в Украине Бриджит Бринк озвучила ожидания для Киева от саммита НАТО. Это вопрос предоставления Украине систем ПВО, а также договоренности относительно будущего вступления нашей страны Украины в Альянс.