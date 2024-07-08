Політолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом припустив, що однією з можливих тем обговорення президентів України та США може бути питання військової допомоги Києву. Раніше повідомлялось, що під час саміту НАТО з боку США будуть озвучені новини щодо F-16 для України.

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Слід розширювати географію

Під час зустрічі президентів Зеленський імовірно порушить питання збільшення підтримки України з боку США. Зокрема розширення підготовки українських пілотів для винищувачів F-16.

Це активно обговорюють в Конгресі США,

– підкреслив Загородній.

Також, на його думку, слід "дотискати" Сполученні Штати щодо постачання далекобійних ракет, які можуть завдавати ударів по території Росії.

Наприклад, Польщі, відповідно до контракту, США мають передати ракети для F-16 дальністю 1000 кілометрів. Україна теж має наголошувати на отриманні аналогічної зброї,

– наголосив Тарас Загородній.

Тому, на думку політолога, після того, як Україна "протиснула" удари по території противника, слід розширювати географію перенесення війни в Росію, а не сконцентровувати її тільки на території нашої країни.

Нагадаємо, що посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила очікування для Києва від саміту НАТО. Це питання надання Україні систем ППО, а також домовленості щодо майбутнього вступу нашої країни України до Альянсу.