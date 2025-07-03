На фоне остановки помощи: Зеленский надеется на разговор с Трампом в ближайшее время

На пресс-конференции с руководителями Европейского Совета, Еврокомиссии и премьер-министром Дании Владимир Зеленский сказал, что будет говорить с Дональдом Трампом. Президент хочет поговорить о двусторонних отношениях с США и их поддержке.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского во время выступления.

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Украина все еще рассчитывает на помощь США

Украина договорилась о разносторонней помощи от европейских стран, но поддержка США остается для наших войск приоритетной.

Мы рассчитываем на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые, к сожалению, Европа не может предоставить. Особенно, если мы говорим о ракетах для систем Patriot – это критически важно,

– отметил украинский президент.

Зеленский фактически подтвердил, что в ближайшие дни, возможно, в эту пятницу будет иметь разговор с Дональдом Трампом. Так президент ответил на вопрос о приостановлении помощи от США. Тема вооружения, вероятно, станет основной во время разговора Зеленского и Трампа.

Также Зеленский отметил, что не понимает, что общего может быть между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, комментируя их переговоры 3 июля. Украинский лидер подчеркнул, что президенты – "разные люди". Зато Украина с самого начала и сейчас поддерживает идею Трампа о безусловном прекращении огня. По словам Зеленского, он готов к любому формату встречи.