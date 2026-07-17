Зеленский назначил временного главу СБУ, а Кабмин – Нацполиции

Зеленский назначил исполняющего обязанности главы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте президента вечером 17 июля.

Cогласно указу, временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины будет Александр Поклад.

Что известно о новых назначениях в СБУ?

Заметим, что Поклад до этого занимал должность первого заместителя главы Службы безопасности.

Напомним, что до этого времени исполняющим обязанности главы СБУ был начальник Центра специальных операций "А" Евгений Хмара. 17 июля президент назначил его временным главой Минобороны.

К слову, Александр Поклад – генерал-майор СБУ. Он работает в украинских спецслужбах более 20 лет и считается одним из ключевых руководителей контрразведки.

Поклад возглавлял Департамент контрразведки СБУ и руководил рядом резонансных спецопераций, в том числе по задержанию генерал-майора Валерия Шайтанова, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

После начала полномасштабного вторжения России отвечает за одно из важных направлений работы СБУ по противодействию российской агрессии.

В августе 2023 года он был назначен заместителем главы СБУ, а в 2025 году вошел в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.

За свою службу Залежь награждена орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II и III степеней.

Осенью 2025 года Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Обратите внимание! В Центре противодействия коррупции говорят, что Залежь организовывал давление на нардепа Федора Христенко для фальсификации показов против детективов НАБУ, а также руководства НАБУ и САП.

Какие кадровые перемены произошли в Нацполиции?

В этот день Кабмин утвердил генерала полиции Максима Цуцкиридзе исполняющим обязанности главы Нацполиции. Ранее он занимал должность первого замглавы Нацполиции.

Напомним, что 14 июля Рада отправила в отставку правительство Юлии Свириденко. Через два дня был утвержден новый состав Кабмина. Новым министром внутренних дел стал Иван Выговский, возглавлявший Нацполицию.

А экс-министр внутренних дел Игорь Клименко сначала выдвигался Зеленским на должность министра обороны. Впрочем, как пишут СМИ, на фоне общественных протестов Клименко отказался от этого поста. Впоследствии президент предложил ему стать секретарем СНБО.