Згідно з указом, тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України буде Олександр Поклад.

Що відомо про нові призначення в СБУ?

Зауважимо, що Поклад до цього обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки.

Нагадаємо, що до цього часу виконувачем обов'язків глави СБУ був начальник Центру спеціальних операцій "А" Євген Хмара. Втім, 17 липня президент призначив його тимчасовим очільником Міноборони.

До слова, Олександр Поклад – генерал-майор СБУ. Він працює в українських спецслужбах понад 20 років і вважається одним із ключових керівників контррозвідки.

Поклад очолював Департамент контррозвідки СБУ та керував низкою резонансних спецоперацій, зокрема із затримання генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрювали у співпраці з російськими спецслужбами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії відповідає за один із важливих напрямів роботи СБУ у протидії російській агресії.

У серпні 2023 року його призначили заступником голови СБУ, а у 2025 році він увійшов до складу української делегації на переговорах із Росією в Стамбулі.

За свою службу Поклад нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" II і III ступенів. Восени 2025 року Зеленський присвоїв йому звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Зверніть увагу! У Центрі протидії корупції кажуть, що Поклад організовував тиск на нардепа Федіра Христенка для фальсифікації показів проти детективів НАБУ, а також керівництва НАБУ і САП.

Які кадрові зміни відбулися у Нацполіції?

Цього дня Кабмін затвердив генерала поліції Максима Цуцкірідзе виконувачем обов'язків голови Нацполіції. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Нацполіції.

Нагадаємо, що 14 липня Рада відправила у відставку уряд Юлії Свириденко. За два дні був затверджений новий склад Кабміну. Новим міністром внутрішніх справ став Іван Вигівський, який очолював Нацполіцію.

А ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко спершу висувався Зеленським на посаду міністра оборони. Втім, як пишуть ЗМІ, на тлі суспільних протестів Клименко відмовився від цієї посади. Згодом президент запропонував йому стати секретарем РНБО.