Зеленский назначил экс-главкома Залужного послом Украины в Великобритании
Источник:Указ Зеленского
Владимир Зеленский 9 мая назначил экс-главкома Залужного послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ был размещен на сайте главы государства
Ранее указом от 8 мая Зеленский уволил Залужного с военной службы. Журналисты также писали, что Залужный зимой прошел ВВК, где был признан непригодным для службы в армии.
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Указ президента
Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,
– говорится в документе.
О том, что Залужный станет послом в Великобритании, стало известно 7 марта. Тогда Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного, а в МИД официально об этом объявили.Обратите внимание! Последнего посла в Великобритании Вадима Пристайко Владимир Зеленский уволил с должности еще 21 июля 2023 года. С тех пор не была утверждена ни одна кандидатура.
Следует отметить, что по нормам действующего законодательства Залужный не мог стать дипломатом, не уволившись с военной службы.
Что предшествовало
- 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него на эту должность был назначен Александр Сырский.
- Президент заверил, что Залужный сам выразил желание развиваться в сфере дипломатии. Владимир Зеленский считает, что это назначение укрепит союзничество Украины с Лондоном.
- По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Залужный должен начать свою дипломатическую деятельность уже в ближайшее время, после решения некоторых логистических составляющих.