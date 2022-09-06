Зеленский назначил нового главу одной из районных администраций в Запорожье

6 сентября 2022 , 17:59
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Источник:

Офис Президента

В Васильевской районной государственной администрации Запорожской области был назначен новый глава. Им стал Богдан Страконь.

Указ о назначении Страконя подписал президент Владимир Зеленский. Это произошло 6 сентября.

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Назначить Страконя Богдана Юрьевича председателем Васильевской районной государственной администрации Запорожской области,
– говорится в указе.

До этого Страконь был временным исполняющим обязанности главы РГА.

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Автор: Софія Мінджоса