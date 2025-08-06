Утром 6 августа российские войска нанесли удар по базе отдыха возле Запорожья. Зеленский объяснил, зачем враг это делает.

База отдыха не имела никакого военного значения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в телеграмме.

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Какой была цель удара по базе отдыха возле Запорожья?

В результате российского удара по базе отдыха под Запорожьем 2 человека погибли, еще 12 пострадали. Это в частности 2 детей, один из них находится в тяжелом состоянии.

9 человек находятся в медицинских учреждениях в тяжелом и среднем состояниях.

Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям и близким погибших.

Военного смысла в этом ударе – ноль. Только жестокость, чтобы запугать,

– заявил он.

Отметим, что с базы отдыха под Запорожьем эвакуировали всех посетителей и раненых, ГСЧС ликвидируют возгорание на открытой территории. В целом в результате удара разрушено 9 домиков для отдыха.