Зеленский назвал имя политика, которого боится Путин

Российский президент Владимир Путин имеет собственные страхи. В частности, он боится новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского в сети Х.

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Зеленский рассказал о страхах Путина

Президент Украины считает, что российский диктатор боится только Дональда Трампа. Об этом Зеленский сказал новоизбранному лидеру США во время встречи в Париже.

Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда,

– сообщил Зеленский.

Он также добавил, что только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Зеленский призвал действовать уже сейчас, чтобы восстановить международный порядок.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 7 декабря встретился с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном в Париже. Президент Украины рассказал, что во время разговора подчеркнул важность не только быстрого прекращения войны, но и справедливого мира. Зеленский после встречи отметил, что войну не завершить только бумажкой и подписями, Украине нужны действенные гарантии безопасности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин уже проиграл войну, ведь потерял более 700 тысяч солдат. Новоизбранный президент США сообщил, что уже сейчас занимается формированием концепции мира для Украины.

Также Трамп добавил, что Зеленский готов к "миру" и к прекращению огня.