Зеленский назвал численность российской и украинской армий

Владимир Зеленский заявил, что при любых обстоятельствах, даже после войны, Украина должна понимать, с кем имеет дело. Также президент назвал численность украинской и российской армий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска в Варшаве 15 января.

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Какова численность украинской и российской армий

Владимир Зеленский озвучил количество российских военных, которые пришли захватывать Украину.

Сегодня 600 тысяч, немного плюс, российского контингента на территории нашего государства. Возможно, немного минус – зависит от того, как сегодня наши ребята поработали,

– сказал президент.

Что касается украинской армии, по словам Зеленского, сейчас она составляет 880 тысяч военных.

Однако глава государства подчеркнул, что это количество бойцов защищает всю территорию Украины, а российские войска сосредоточены на некоторых направлениях. Таким образом, враг получает количественное преимущество на фронте.

Интересно! В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский сказал, что украинская армия является самой большой в Европе. Для сравнения, французская армия, занимающая второе место на континенте, насчитывает около 200 тысяч военных.

К слову, во время пресс-конференции в Варшаве Владимир Зеленский также перечислил гарантии безопасности, к которым стремится Украина. По словам президента, прежде всего речь идет о вступлении в Европейский Союз, будущем членстве в НАТО, серьезных пакетах оружия и поддержке функционирования украинской армии.

Глава государства также отметил, что Украина поддерживает контингент от наших союзников и стратегических партнеров, который может стать частью гарантий безопасности. В то же время Зеленский подчеркнул, что это не могут быть единственные гарантии безопасности. Шагом, предшествующим введению контингента, вероятно, будут инструкторы с большой программой учений и тренировок украинских военных на нашей территории.