"Это диванные эксперты": Зеленский высказался о предложениях прекращения огня без гарантий
Владимир Зеленский заявил, что предложения прекращения огня без дальнейших гарантий являются очень опасной риторикой. Авторов таких заявлений президент назвал диванными экспертами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества. По словам Зеленского, для окончания войны должен быть четкий план.
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Прекращение огня без гарантий является опасным
Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, кто внедряет риторику "сначала прекращение огня, а потом посмотрим".
Очень страшный вызов для всех наших граждан. "Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим". Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они там погибают? Разрушаются ваши дома? О чем речь? Кто такие вы?
– сказал президент.
Зеленский также напомнил о 2014 году, когда прекращение огня после оккупации Крыма и территорий на востоке Украины закончилось подготовкой к полномасштабному вторжению.
Это говорит о том, что прекращение огня без гарантий безопасности для Украины... является продолжением подготовки к оккупации нашего государства и разрушения нашей независимости и суверенитета,
– подытожил глава государства.
К слову, во время пресс-конференции Владимир Зеленский также прокомментировал планы Дональда Трампа на якобы скорейшее завершение войны в Украине. По его словам, быстрое решение будет означать потери.