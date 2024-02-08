Названные Зеленским топ-военные – боевые и пришли из окопов, – Жорин

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении не только сообщил об увольнении Валерия Залужного и назначении Александра Сырского. Он также назвал военных, которые могут занять другие руководящие должности.

Так, в эфире программы "Тема с Мосейчук" заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что у кандидатов на руководящие должности в ВСУ, хоть у них относительно молодой возраст, есть бесценный боевой опыт, передает 24 Канал.

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В армии должен быть постоянный рост, – Жорин

Собственно, говорится о бригадных генералах Андрее Гнатове, Михаиле Драпатом, Игоре Скибюке и полковниках Павле Палисе и Вадиме Сухаревском. Их фамилии озвучил Владимир Зеленский в обращении. Он же отметил, что их кандидатуры рассматриваются на руководящие должности в украинской армии.

В армии должен быть постоянный рост, должно быть постоянное движение снизу вверх... Полковники, молодые полковники. Те, кто увидели войну от окопа и к управлению уже бригадами. Или даже сегодня у нас есть случаи, когда приходится и совместными штабами, когда там уже больше, чем бригада. Вот эти люди действительно, это новое военное поколение,

– отмечает Жорин.

Он добавил, что эти люди растут. Кроме того, они уже могут похвастаться собственным опытом, полученным непосредственно на поле боя. И это, подчеркивает Жорин, очень важно. Ведь соответствующий опыт невозможно заменить ни одной школой или институтом любой страны.

И куда бы мы не поехали, и сколько бы мы не учились. Но то, что знают и то, что увидели командиры на поле боя сегодня за вот эти годы, то у них уже можно учиться,

– добавил майор.

По словам Максима Жорина, все те, кого назвал Владимир Зеленский, – кадровые офицеры. Со многими из них он непосредственно участвовал в боевых действиях еще с начала АТО.

Коротко об увольнении Залужного