Зеленский назвал первоочередную задачу в сухопутной войне с Россией и условия для успеха

Владимир Зеленский пообщался с западными журналистами о российско-украинской войне. Заявленная президентом стратегическая цель восстановления границ 1991 года не изменилась и не изменится.

Владимир Зеленский назвал защиту Востока и Юга первоочередной задачей на этом этапе войны со страной-агрессоркой. Также президент Украины отметил важность защиты критической инфраструктуры Украины.

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Что может повлиять на успехи ВСУ

Зеленский перечислил областные центры, спасение которых является первоочередным на этом этапе российско-украинской войны.

Первоочередной задачей в сухопутной войне будет защита Востока, спасение этих очень важных городов Украины, Востока и Юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева и защита критической инфраструктуры страны,

– сказал украинский лидер.

По его словам, скорость достижения успеха будет зависеть от западной военной помощи для Украины. Глава государства призвал партнеров предоставить нашим защитникам вооружение. В частности, он попросил немецкие крылатые ракеты Taurus. Они имеют дальний радиус действия и могут взрываться глубоко внутри цели.

В материале отмечается, что с помощью Taurus Украина сможет разрушить Крымский мост, который обошелся российским захватчикам в 4 миллиарда долларов. В случае уничтожения этой незаконно построенной в Керченском проливе переправы временно оккупированный Крым станет фактически изолированным от России.

Россия должна знать, что для нас это военный объект,

– отметил президент.

Как пишет издание, Зеленский предполагает, что Германия – это "не единственное западное государство, стоящее на его пути". Также в материале отмечается, что украинский лидер больше не устанавливает временные рамки и не обещает, сколько своих временно захваченных Россией территорий Украина сможет деоккупировать в 2024 году.

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