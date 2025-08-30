Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не хочет завершать войну. Президент призвал мир усилить давление на агрессора.

В вечернем обращении Владимир Зеленский прокомментировал атаку России на Украину прокомментировал атаку России на Украину в ночь на 30 августа. Он подчеркнул, что "это уже второй такой масштабный удар России за неделю", передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о мирном процессе с Россией?

Глава государства подчеркнул, что подобными обстрелами страна-агрессор демонстрирует, что без давления на нее мира война не закончится. "Это все четкие сигналы и для Соединенных Штатов Америки, и для Европы, и для лидеров, которые на днях в Китае и будут встречаться с Путиным", – добавил политик.

Президент имел разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, который поддержал необходимость прекращения огня. Именно это, заметил Зеленский, будет четким сигналом того, что Россия готова к дипломатии. Он выразил надежду, что Моди поднимет вопрос важности прекращения огня на встрече в Китае.

Справка: 31 августа – 1 сентября в городе Тяньцзинь будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда приглашены более 20 мировых лидеров, в частности Путина и Моди.

Сейчас российский диктатор, по словам президента, только "морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники", чтобы отложить угрозу санкций.

"Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно украинский лидер отметил, что Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Швейцария готовы быть площадкой для переговоров об окончании войны.

Что известно о последних дипломатических усилиях Украины по окончанию войны?