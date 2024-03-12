"Нездоровый человек": Зеленский заявил, что Путин потерял связь с реальностью

Владимир Зеленский в интервью французским СМИ сказал, что Путин - неадекватный человек, единственной целью которого является разрушение всего живого в Украине.

Президент Украины убежден, что кремлевский диктатор полностью потерял связь с реальным миром. Путин не оставил своих целей и сейчас заинтересован только в полном разрушении Украины.

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Зеленский назваль цель Путина

Когда спрашивают, какие цели у Путина... Он – неадекватный человек. Первая цель его – это разрушение любым методом Украины и всего живого, что в Украине есть... У него цели неизменны – это разрушение нашего государства, нашей независимости. Это факт. Он дальше хочет разрушать все. Это его самая главная цель. Он даже не знает, чем это закончится. Самое главное для него – чтобы государство не выжило,

– сказал Зеленский.

Примером неадекватности Путина являются и последние события в Украине, когда россияне 6 марта нанесли ракетный удар по Одесской области. Именно там в это время находилась делегация Президента Украины и Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Когда у нас война и когда у нас лидер Греции, или лидер любого государства находится, и ты, неважно, какая у тебя цель, но ты делаешь опасные шаги и попадаешь баллистической ракетой в нескольких сотнях метров от того места, где тот лидер находится, я считаю, что это просто нездоровый человек", – подчеркнул президент.

Журналисты спросили у Зеленского, было ли это предупреждением Путина для других лидеров, что не стоит приезжать в Украину. На это президент ответил, что, он не думает, что стоит реагировать на предупреждения Путина, потому что они не являются адекватными.

"Сила Путина только тогда набирает мощности, когда лидеры боятся его предупреждений, когда общества боятся одного человека, который не является адекватным", – добавил Зеленский.

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