Зеленский назвал условие для снятия санкций СНБО против Порошенко

СНБО ввел санкции против бывшего президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский объяснил причину такого решения и назвал условие отмены.

Он заявил о выводе миллиардов гривен во время войны Петром Порошенко. Это он озвучил во время посещения Хмельницкой АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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При каком условии санкции против Порошенко отменят

Украинский президент подчеркнул, что введенные санкции не будут последними. По его словам, санкции ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны, выразив удивление в том, что раньше финмониторинг ничего подобного не показывал.

Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. и все эти люди, Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе, но я не хочу винить, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций,

– заявил он.

Владимир Зеленский объяснил, что санкции предусматривают ограничение использования тех или иных средств, заработанных незаконным путем. Как рассказал президент, ему известно о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку ВСУ.

Глава государства отметил, что деньги из фондов передавали членам своей партии. Президент также добавил, что попавшие под санкции могут вернуть выведенные средства в бюджет. Их направят на нужды сил обороны, и после этого санкции могут быть сняты.

Напомним, накануне два собеседника Forbes, один из которых присутствовал на заседании СНБО, сообщили, что СНБО ввел санкции против народного депутата Петра Порошенко. Сам нардеп назвал такие действия "провокацией", которую якобы знал.