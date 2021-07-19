Я звонил Елене, – Данилюк о том, как Зеленский не хотел готовиться к встрече с Макроном

Владимир Зеленский не хотел готовиться к встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Экс-руководитель СНБО Александр Данилюк просил Елену Зеленскую повлиять на него.

Данилюк отметил, что главным было настроить Зеленского на работу. Для этого он и звонил жене президента.

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По словам Данилюка, Макрон готовился к встрече, потому что понимал, что собеседник может возглавить украинское государство на ближайшие 5 лет. Этого самого экс-руководитель СНБО требовал и от Зеленского.

Подготовил ему все материалы персонально по Макрону. Скомандовал, что должен прийти готовым. Так будет комфортнее. Были интересные моменты. Он не хотел готовиться. Шел. Тогда я звонил Елене Зеленской,

– сказал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО говорил ей, что Зеленский не очень хорошо подготовился. Он также добавил, что через некоторое время президент стучал в его номер, заходил и брал папку с документами, чтобы готовиться.

Что известно о встречах Макрона и Зеленского