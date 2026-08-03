В последние дни Зеленский встречался с бывшим премьер-министром Юлией Свириденко, – Литвин

Владимир Зеленский встречался с бывшим премьер-министром Юлией Свириденко. Это происходило в последние несколько дней.

Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что могли обсуждать Зеленский и Свириденко?

Дмитрий Литвин не стал раскрывать содержание встреч Владимира Зеленского и Юлии Свириденко. Советник украинского лидера отметил, что об этом станет известно позже.

В то же время ранее в СМИ появилась информация о том, что Юлия Свириденко может возглавить посольство Украины в США вместо Ольги Стефанишиной.

Источники 24 Канала сообщали , что после отставки с поста премьер-министра Свириденко отказалась от назначения на должность посла Украины в США. Три источника в окружении экс-премьер-министра сообщили, что она не рассматривала для себя эту должность.

Однако Владимир Зеленский позже признал, что рассчитывал и предлагал Юлии Свириденко должность посла в США. При этом президент подчеркнул, что обсуждение дальнейшей работы бывшей главы правительства еще продолжается.

Примечательно, что 3 августа Зеленский подписал указ о увольнении Ольги Стефанишиной от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.