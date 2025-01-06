А чеченцев, б**ь, он в объятиях убивал, – Зеленский на заявление, что "Путин любит свою страну"

Владимир Зеленский уверен, что Путин отправляет россиян на гибель в захватнические войны. По его словам, диктатор использует россиян как инструмент для достижения своих целей, не заботясь об их жизни.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины американскому подкастеру Лексу Фридману. Он отметил, что главе Кремля не важен народ, а только его ближайшее окружение.

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"Путин убивает россиян с любовью к себе"

Владимир Зеленский резко раскритиковал российского президента Владимира Путина, отметив, что тот не имеет никакой любви к своему народу.

Ты сейчас о чем говоришь? Кто любит свою страну? Путин?

– спросил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что для Путина понятие "своя страна" теряет всякий смысл.

Он Украину вдруг посчитал своей страной. И что такое его страна? Объясни. А завтра он скажет Америка,

– добавил он.

Зеленский также отметил зверства России в отношении народов, вспоминая чеченцев в качестве примера.

Он их убивал с любовью? Думаю, б**ть, в объятиях. Нельзя на чужую землю отправить своих людей умирать, зная, что они будут умирать,

– сказал он.

Зеленский уточнил, что Путин отправляет своих граждан на смерть не для защиты своей родины, а для выполнения своих личных амбиций.

Он также обратил внимание на гибель россиян в различных конфликтах, начатых Путиным.

Чечня – отправил, Сирия – отправил, Африка – отправил, Грузия – отправил, Украина – отправил,

– подчеркнул президент Украины.

По его словам, сейчас в Украине уже более 700 тысяч военных армии России убито или ранено, и Путин несмотря на это, продолжает называть их "русскими", даже тех, кто не умеет говорить по-русски.