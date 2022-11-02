Вопрос не компромисса с Россией, а победы, – Зеленский объяснил почему

Россия на поле боя терпит поражение и все чаще заявляет, что она якобы готова к переговорам с Украиной, чтобы завершить так называемую "спецоперацию". Однако сразу после этого наносит массированные ракетные удары.

Именно поэтому Украине нужна победа, а не компромиссы со страной-агрессором. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью чешскому телевидению.

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Украине остается только сражаться

В частности, из-за таких поступков России Украине остается только сражаться и деоккупировать всю свою территорию. Более того, разница между нашими государствами в том, что Украина не хочет выходить за свои пределы, ей не нужно чужое.

Это значит, что мы не хотим этой войны, но мы бьемся за себя, за нас, за Украину. А не против кого-то, убивая людей на их территории,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Президент Украины подчеркнул, что у нас нет времени для дипломатии с Россией, ведь ее результаты ничего не стоят: в один день страна-агрессор заявляет о желании дипломатическим путем остановить войну, а на следующий запускает по мирным городам 54 ракеты.

Завершение войны – не вопрос компромисса

Завершение войны должно быть не вопросом компромисса, а вопросом победы. И сейчас у России два пути: или ждать пока Украина деоккупирует свои территории сама, и тогда будет еще много жертв с обеих сторон, или отступить за границы нашего государства.

И потом они могут сказать: "Давайте искать". Не компромисс, какое-то решение, как жить в ближайшие 100 лет,

– сказал Зеленский.

При этом отступить россияне должны и с территории Крыма, ведь он – тоже Украина. Если Россия не выйдет из Крыма и других оккупированных земель Украины – война не закончится. Это снова будет замороженным конфликтом, опыт которого у Украины уже есть. И рано или поздно мы будем их деоккупировать.

"(Если – 24 канал) они останутся там, и мы будем говорить, что это – оккупированные территории, а они будут говорить, что нет, это наши территории. Так это не будут дипломатические переговоры. Каждая сторона будет ждать, когда мы будем готовы пойти и деоккупировать их. Поэтому это не о мире, это не о прекращении войны", – заявил президент Владимир Зеленский.

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О каком массированном ракетном ударе идет речь

31 октября несколькими волнами Россия выпустила по Украине полсотни ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и bp Волгодонска (Ростовская область).

В результате атаки в Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях обломки ракет упали на гражданские объекты, а в Кировоградской области они попали в энергетический объект.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, всего Россия атаковала 18 объектов в десяти регионах, большинство из которых принадлежит к критической инфраструктуре.

При этом украинским защитникам удалось уничтожить 44 вражеских ракеты.

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